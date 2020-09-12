Сторонники Лукашенко вышли на акцию в Минске Фото: REUTERS

Более сотни сторонников действующей в Белоруссии власти вышли в субботу, 12 сентября, вышли на улицы Минска, скандируя лозунги в поддержку президента республики Александра Лукашенко.

Свое шествие участники акции начали от уже ставшей традиционным местом их сбора площади Победы, далее они направились колонной по проспекту Независимости. Сторонники Лукашенко выкрикивают лозунги в поддержку единства и целостности своего государства, действующей власти и ее внутренней и внешней политики, а также выступают против реабилитации фашизма и раскола в белорусском обществе.

Некоторые демонстранты несут в руках государственный флаг Белоруссии, национально-освободительного движения и даже флаг СССР. Другие идут с портретами Александра Лукашенко и своих родственников, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

Сотрудники правоохранительных органов никак не вмешиваются в ход проводимой акции.

Напомним, что одновременно вместе с этим в центре Минска проходит марш противников Лукашенко. Силовики уже задержали 30 оппозиционеров.