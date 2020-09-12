AstraZeneca возобновила испытания «оксфордской» вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фармацевтическая компания AstraZeneca возобновила клинические испытания «оксфордской» вакцины от коронавирусной инфекции после временной приостановки из-за болезни одного добровольца. Об этом представители компании сообщили в субботу, 12 сентября.

- Клинические исследования препарата от коронавируса AZD1222 были возобновлены в Великобритании. Компания уже получила подтверждение от регулятора - Управления по контролю за лекарственными средствами - - о том, что продолжение испытаний совершенно безопасно, - говорится в сообщении.

Отмечается, что AstraZeneca и Оксфордский университет не будут раскрывать подробную медицинскую информацию о заболевании добровольца.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вакцина от AstraZeneca считалась до недавнего времени одной из самых перспективных в мире. Она уже вышли на третью фазу клинических испытаний, в которых должны были принимать участие 30 тысяч добровольцев в Великобритании, США, Южной Африке и Бразилии. Однако недавно исследования резко остановили из-за болезни одного из волонтеров – у него обнаружили поперечный миелит, воспаление спинного мозга.