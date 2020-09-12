Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в подмосковном Щелкове

Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в подмосковном Щелкове Фото: Предоставлено очевидцами

В подмосковном Щелкове в субботу, 12 сентября, совершил жесткую посадку легкомоторный самолет SportStar. Катастрофа случилась в районе села Душоново, сообщили представители российского МЧС.

Сообщение о крушении самолета поступило от очевидцев примерно в 17:00 по московскому времени. По предварительным данным, на борту воздушного судна находился только один человек. Предположительное место падения самолета – частично заполненный водой песчаный карьер. На поверхности воды видны обломки суда и раскрывшаяся парашютная система.

Фото: Предоставлено очевидцами

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям, пилот воздушного судна погиб. В настоящее время спасатели ищут его тело. Для проведения поисково-спасательных работ привлекли 36 специалистов и 11 единиц спецтехники. На место также направлены также ГИМС, водолазный отряд.

Фото: Предоставлено очевидцами

Чуть позже специалисты МЧС, обнаружившие обломки самолета сообщили, что на борту находилось два человека: пилот и пассажир. Оба погибли, их тела уже обнаружили. Источник сайта kp.ru сообщил имена погибших: Немировский Даниил Вячеславович, 51 год и Переверзов Игорь, 53 года.

На опубликованный кадрах с места крушения воздушного судна видны его обломки, которые достали из воды с помощью специальной техники, а также тела жертв трагедии. Причина крушения судна SportStar пока что не уточняется.

Представитель Московского управления на транспорте российского Следственного комитета Елена Марковская сообщила, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту падения самолета проводится доследственная проверка.

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила, что не было никаких разрешений на полет в том районе, где разбился самолет. По предварительным данным, он вылетели из Черноголовки. В связи с отсутствием разрешения на полет начата прокурорская проверка, проведение которой поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Фото: Предоставлено очевидцами