«Рай на земле»: Деми Роуз порадовала поклонников голыми фото Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитая британская модель Деми Роуз сейчас отдыхает на курортах Ибицы и пока что не спешит возвращаться на родину. Чтобы более 14 миллионов подписчиков не заскучали без нее, 25-летняя модель опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram горячие обнаженные фото.

На снимках Деми Роуз позирует в бассейне, расположившемся среди гор. Модель на этой фотосессии решила не экспериментировать с одеждой, и обошлась совсем без нее: только прикрыла самые откровенные места полотенцем. Волосы она забрала в высокую причёску, чтобы не намокли во время купания. «Рай на земле» - так подписала свои фото британская модель. В комментариях фанаты девушки отметили, что фотограф в момент съемки, вероятно, был «самым счастливым человеком на свете».

Как ранее писал сайт kp.ru, многие звезды на самоизоляции решили показать своим поклонникам голые фото, чтобы развлечь не только себя, но и публику. Запустила и возглавила это движение американская модель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной мира. Так, модели Дэми Роуз и Кинси Волански на самоизоляции решили загорать голышом.