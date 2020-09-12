Видео крушения легкомоторного самолета в подмосковном Щелкове сняли очевидцы. Фото: очевидцы

Появилось первое видео крушения легкомоторного самолета SportStar в подмосковном Щелкове. В МЧС России подтвердили, что в результате падения воздушного судна погибли два человека: пассажир и пилот. Их тела уже обнаружили спасатели.

Сообщается, что двуместный маленький самолет врезался в воду в песчаном карьере. На опубликованных кадрах видны сильно поврежденные обломки суда у кромки воды и раскрывшаяся парашютная система, а также тела двух погибших.

Как ранее писал сайт Kp.ru, самолет потерпел крушение в районе села Душоново в субботу, 12 сентября. Информация о падении воздушного судна поступила спасателям примерно в 17:00 по московскому времени.

Самолет, предположительно, вылетел из Черноголовки. Сообщается, что разрешений на полет в данном районе не выдавалось, в связи с чем правоохранители уже начали соответствующую проверку.