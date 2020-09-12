Крушение самолета в Щелкове: МЧС подтвердило гибель двух человек. Фото: очевидцы

В результате крушения самолета в Щелкове погибли два человека: пилот и пассажир воздушного судна. Информацию о жертвах трагедии подтвердили в МЧС России в субботу, 12 сентября.

- Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в городском округе Щёлково в Подмосковье, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что легкомоторный самолет SportStar совершил жесткую посадку в районе села Душоново в Московской области сегодня днем. Судно упало в воду песчаного карьера. На опубликованных кадрах с места происшествия видно обломки самолета, раскрывшийся парашют и тела двух человек.

В поисково-спасательную группу вошли 34 человека, в том числе семь специалистов МЧС. Ранее речь шла только об одном погибшем, однако снимки подтверждают смерть двух человек. Причины крушения самолета пока что не уточняются.

Источник kp.ru сообщил имена погибших: это 51-летний Немировский Даниил Вячеславович и 53-летний Переверзов Игорь.