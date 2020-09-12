Союз архитекторов объяснил суть конкурса на лучшее использование Мавзолея Ленина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского Союза архитекторов Николай Шумаков объяснил суть конкурса на лучшее использование Мавзолея Ленина. Президент объединения в ходе беседы с журналистами в субботу, 12 сентября, отметил, что конкурс не несет никакой политической подоплеки и нужен для сохранения здания в будущем.

Напомним, что представители Союза заявили о старте необычного Всеросийского конкурса – до 19 октября этого года они принимают работы на лучшую концепцию ре-использования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в российской столице.

Николай Шумаков заявил, что Ленина «рано или поздно перехоронят» и тогда якобы встанет вопрос о том, как использоваться Мавзолей. Именно для этого, по его словам, и был объявлен конкурс.

- Чтобы избежать всяких предложений вроде снести сооружение, раз уж оттуда вынули тело Ленина, мы предприняли упреждающий шаг. Хотели показать населению России, что мавзолей можно использовать, и не надо двери заколачивать, - объяснил президент Союза архитекторов РФ.

Он добавил, что возглавляемый им Союз является творческой организацией, а не политической, и не занимается экстремизмом, а конкурс призван создать «банк концептуальных идей», как можно будет использовать мавзолей через много лет.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, идею об использовании Мавзолея в других целях резко раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что конкурс - это «циничная провокация, которая связана с подрывом стабильности в России».