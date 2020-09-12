Конора МакГрегора арестовали во Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Корсике во Франции арестовали бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Конора МакГрегора. Его подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении. Об этом в субботу, 12 сентября, пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что жалоба о демонстративном поведении сексуального характера на 32-летнего ирландца поступила два дня назад, в четверг, когда спортсмен отдыхал на острове Корсика. Подробности предъявленных МакГрегору обвинений на уточняются.

У бойца UFC не первый раз возникают проблемы с законом. Осенью прошлого года ирландца осудили за избиение пенсионера в Дублине, который после этого испытывал проблемы со зрением и несколько дней не мог выйти из своего дома. Тогда Конор МакГрегор сумел избежать тюремного наказания, однако суд выписал ему штраф. До этого он чудом отделался штрафом за нападение на болельщика в Нью-Йорке.