На «женском марше» в Минске задержали более 30 протестующих Фото: Павел МАРТИНЧИК

На площади Свободы в Минске завершилась протестная акция, в которой приняли участие более десяти тысяч человек. На шествии в эту субботу, 12 сентября, вышли женщины, протестующие против итогов состоявшихся месяц назад выборов белорусского президента. Как сообщает издание Tut.by, в ходе акции сотрудники ОМОНа задержали 31 демонстранта.

Напомним, что протестующие сегодня днем собрались на площади Свободы, после чего примерно два часа колонна беспрепятственно курсировала по центральным улицам города, пополняясь все новыми участницами.

Женщины скандировали лозунги, несли плакаты и традиционную для последних протестов в Белоруссии бело-красную символику. Сотрудники милиции не мешали проведению демонстрации, однако микроавтобусы силовиков сопровождали колонну практически на всем пути.

Напомним, что в это же время в белорусской столице на проспекте Независимости состоялась акция сторонников действующего президента республики Александра Лукашенко. Они скандируя лозунги в поддержку главы государства и действующей власти, а также выступали против реабилитации фашизма и раскола в белорусском обществе.