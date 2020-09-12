В Мосэнерго опровергли сброс горячей воды в реку Чертановку с ТЭЦ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тепловые электростанции российской столице не производили сливов горячей воды в реку Чертановку. Об этом сообщили kp.ru в пресс-службе ПАО «Мосэнерго» в субботу, 12 сентября.

Ранее сообщалось, что вода в Чертановке протекает на юге и юго-западе Москвы поднялась до 50 градусов. Предполагалось, что это случилось из-за слива горячей воды с ТЭЦ, однако в «Мосэнерго» эту информацию опровергли.

- Все тепловые электростанции Мосэнерго работают в штатном режиме. Никаких сбросов горячей воды в водоемы города, в том числе реку Чертановка, не производилось, - подчеркнула пресс-служба московской энергетической компании.

Информации об авариях на московском теплоносителе в компанию также не поступало, специалисты не зафиксировали прорывов в тепловых сетях или перебоев в снабжении потребителей.

В пресс-службе добавили, что в объезд направлены аварийные бригады для контроля обстановки.