Белоруссия зафиксировала переброску танков США недалеко от границы Фото: Дмитрий БРУШКО

Белоруссия зафиксировала переброску американской бронетанковой части на полигон в 15 километрах от границы. Об этом сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин в субботу, 12 сентября.

- В настоящее время происходит переброска на полигон Пабраде в Литве, в пятнадцати километрах от нашей госграницы, второго танкового батальона 69-го танкового полка Соединенных Штатов, - заявил министр.

Ведомство также обозначило, что иностранная авиаразведка из-за рубежа следит за мероприятиями на территории республики. Вдоль белорусской границы отмечается участившееся появление боевой авиации.

- Нас весьма сильно беспокоят полеты бомбардировщиков B-52 вдоль нашей государственной границы, - сказал Виктор Хренин после заседания Совета Безопасности. Он добавил, что вооруженные силы и войска ПВО Белоруссии остаются на учебно-боевом дежурстве.

Как сообщал сайт kp.ru, в ходе совещания с Совбезом президент страны Александр Лукашенко рассказал об условии для отвода войск от западной границы: он объяснил, что сделают только тогда, когда Польшу и Литву покинут войска НАТО.