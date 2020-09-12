Лукашенко обозначил условие для отвода войск от западной границы Фото: REUTERS

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил министерству обороны республики решить, эффективно ли держать дополнительные вооруженные силы у западной границы, если учения НАТО завершатся в скором времени. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с силовым блоком Совета безопасности в субботу, 12 сентября, передает издание Sputnik Беларусь.

- Если войска НАТО в принципе закончили так называемые учения в Польше и Литве и более там не дергаются, то нам следует адекватно на это реагировать. Мы не может долго без необходимости держать войска на западной границе в таком количестве, тем более что это недешево обходится, - отметил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что в случае, если войска НАТО всё еще не ушли с той территории, то республика будет «реагировать соответственно».

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, Лукашенко накануне поручил министерству обороны внимательно следить за передвижением иностранных войск на территории Польши и Литвы и «не стесняться» выводить вооруженные силы в том направлении.

Сегодня Белоруссия зафиксировала переброску американской бронетанковой части в 15 километрах от границы государства.