Спасшему мигрантов танкеру запретили входить в порты Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Порты Евросоюза не хотят принимать танкер украинского капитана, который спас в море 27 африканских мигрантов. Об этом в субботу, 12 сентября, пишет издание BBC News.

Сообщается, что месяц назад судно Maersk Etienne 38-летнего капитана Владимира Ерошкина отправилось в сторону Туниса. В начале августа танкер получил сообщение от спасательно-координационного центра на Мальте о лодке мигрантов, которая подала сигнал бедствия.

- Мне дали четкое указание изменить маршрут и отправиться к месту, откуда получили тревожный сигнал, - рассказал капитан.

Спустя некоторые время Ерошкин заметил на воду небольшую деревянную лодку, переполненную беженцами из Африки. На борту хлипкого судна находились в числе прочих подросток и беременная женщина. Экипаж танкера передал мигрантам воду и еду, и стал дожидаться подмоги, однако даже после наступления темноты помощь не пришла. Тогда капитан принял решение поднять мигрантов на борт своего танкера.

В настоящее время корабль стоит у берега Мальты в Средиземном море.

- Мы стоим на месте, у нас нет порта назначения. Никто не соглашается принимать этих людей, - сообщил Ерошкин.

Он добавил, что ситуация критическая: корабль не предназначен для перевозки пассажиров, экипаж никогда не участвовал в спасательных операциях, на борту судна нет врачей и необходимых мигрантам медикаментов.

Члены экипажа записали видеообращение к Евросоюзу с просьбой о помощи, к ним присоединились представители компании, которой принадлежит судно, а также комиссариат ООН по делам беженцев.

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