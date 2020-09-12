Умер Тутс Хибберт, ямайский регги-певец Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Тутс Хибберт, ямайский регги-певец, выступавший в стилях ска и регги. Музыканта не стало на 78 году жизни, сообщил вечером в пятницу, 11 сентября американский журнал Variety, ссылаясь на заявление близких артиста.

- С прискорбием сообщает, что Фредерик Натаниэль "Тутс" Хибберт погиб сегодня вечером. Он умер в окружении семьи в медицинском учреждении при Университете Вест-Индии в Кингстоне на Ямайке, - говорится в заявлении семьи певца.

Причины смерти Хибберта не уточняют, однако журналисты издания подчеркнули, что музыкант накануне сдал тест для диагностики коронавирусной инфекции, которые показал положительный результат.

Натаниэль "Тутс" Хибберт родился в 1942 году на Ямайке. Его включили в список сотни величайших певцов всех времен по версии издания Rolling Stone. Когда певцу было 18 лет, он создал свою группу Toots & the Maytals, считающуюся одним из ключевым популяризаторов стиля регги. В начале 2000-х пластинка группы под названием True Love была удостоена премии "Грэмми" как лучший альбом в стиле регги.