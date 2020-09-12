Дмитрий Губерниев: «Леонид Рошаль – это гражданин России на все времена»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Свое отношение к затеянному Владимиром Миловым скандалу и обвинениями Леонида Рошаля Радио «Комсомольская правда» высказал известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев:

- Я очень давно знаю Леонида Михайловича Рошаля и дружу с ним много лет. С моей точки зрения, если есть звание «Гражданин России», по-настоящему и на все временя, то это, конечно, доктор Рошаль. Он совершенно бесстрашный человек, я сотрудничаю с его фондом, мы проводили вместе много мероприятий, и я видел глаза детей, которых он вылечил, глаза родителей, когда он совсем в безнадежных случаях возвращал им жизнь и здоровье. Конечно, «Норд-Ост», когда он вместе с Кобзоном входил внутрь, чтобы вывести детей.

И поэтому мне кажется, что подвергать сомнению какие-либо его слова – это очень некрасиво. Есть спортсмены на все времена, такие, как Лев Яшин, Людмила Пахомова, и есть, я даже не буду говорить слово доктор, а просто настоящий гуманист, гражданин. Поэтому все это очень горько видеть и слышать.

Напомним, что в эфире Ютуб-канала «Навальный LIVE» Милов оскорбил всемирно известного детского хирурга Леонида Рошаля - назвал его «преступником», «старой образиной» и «Доктором Менгеле».

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