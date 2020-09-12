Мощная песчаная буря обрушилась на провинцию Анкара в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мощная песчаная буря обрушилась в субботу, 12 сентября, на турецкую провинцию Анкара. Расположенные в 80 километрах от столицы государства город Полатлы из-за лавины песка и пыли погрузился во мрак в прямом смысле этого слова.

Песчаная буря началась из-за сильнейшего урагана. Главное управление метеорологии Турции сообщает, что непогода продлится еще несколько часов.

- По данным с радаров ожидаются сильные ливни и грозы на западе и севере Анкары. Продлится это еще пару часов. Местным жителям следует быть осторожнее и готовится к возникновению селей, наводнениям, граду и сильному ветру, - говорится в заявлении ведомства, которое цитирует агентство ТАСС.

Отмечается, что в опасности пока что находится только города Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам, до столицы Турции песчаная буря еще не успела дойти. В столичном регионе льет дождь и наблюдается сильный ветер до 7,2 метра в секунду. Видимость в городе значительно ухудшилась, однако местные жители продолжают ходить по улицам и ездить по дорогам на автомобилях.

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