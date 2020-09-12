Венецианский кинофестиваль 2020: Главный приз получил фильм «Земля кочевников»

На международном Венецианском кинофестивале прошла торжественная церемония награждения победителей Фото: REUTERS

Главный приз 77-го Венецианского кинофестиваля 2020 – «Золотого льва Святого Марка» – был присужден фильму «Земля кочевников» режиссера из Китая Хлои Чжао, которая работает в Соединенных Штатах.

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