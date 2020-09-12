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Венецианский кинофестиваль 2020: Главный приз получил фильм «Земля кочевников»

Главный приз Венецианского кинофестиваля 2020 достался фильму режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников»
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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На международном Венецианском кинофестивале прошла торжественная церемония награждения победителей

На международном Венецианском кинофестивале прошла торжественная церемония награждения победителей

Фото: REUTERS

Главный приз 77-го Венецианского кинофестиваля 2020 – «Золотого льва Святого Марка» – был присужден фильму «Земля кочевников» (Nomadland) режиссера из Китая Хлои Чжао, которая работает в Соединенных Штатах.

Как писал сайт kp.ru, главную роль в картине сыграла актриса Фрэнсис Макдорманд, которая получила «Оскара» за роль в фильме «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури».

Роуд-муви «Земля кочевников» описывает современную депрессивную Америку. Лента рассказывает историю женщины, после потери дома вынужденной стать «новым кочевником» и жить в автофургоне, в котором она колесит по западу США.

Режиссер Хлоя Чжао получила главный приз кинофестиваля за фильм «Земля кочевников»

Режиссер Хлоя Чжао получила главный приз кинофестиваля за фильм «Земля кочевников»

Фото: REUTERS

На церемонии награждения режиссер лично не присутствовала. Хлоя Чжао вместе с исполнительницей главной роли вышли в эфир из фургона, в котором жила героиня фильма.

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