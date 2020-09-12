В России назвали ошибки при испытаниях зарубежных вакцин от коронавируса

В России назвали главные ошибки при испытаниях зарубежных вакцин от коронавируса COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал главные ошибки, которые допустили зарубежные специалисты при испытаниях своих вакцин от коронавируса.

Он отметил, что сама ситуация с приостановкой испытаний вакцины, разрабатываемой британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала ошибочность подхода: Запад ориентируется на новые технологии и непроверенные платформы – например, такие как аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК. Российский же препарат «Спутник V» был разработан на основе хорошо изученных аденовирусных векторов человека, доказавших свою безопасность. Однако в США и Западной Европе на эту проверенную платформу приходится только 15% от общего объема закупленных вакцин.

Кирилл Дмитриев в беседе с РБК напомнил, что российские специалисты «неоднократно говорили о потенциальных рисках, которые могут нести новые технологии». По его словам, то, что случилось во время испытаний вакцины AstraZeneca «ставит под вопрос корректность подхода ряда фармкомпаний, которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны».

Напомним, как писал сайт kp.ru, вакцина от AstraZeneca до недавнего времени считалась одной из самых перспективных в мире. «Оксфордский» препарат уже вышел на третью фазу клинических испытаний, в которых должны были принимать участие 30 тысяч добровольцев в Великобритании, США, Южной Африке и Бразилии. Однако исследования приостановили из-за болезни одного из волонтеров – у него обнаружили поперечный миелит, воспаление спинного мозга. А в субботу, 12 сентября, испытания возобновили.

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