Российские Ту-142 выполнили плановые полеты над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

Два Ту-142 выполнили плановые полеты над Баренцевым, Норвежским и Северным морями Фото: Александр ГЛУЗ

В субботу, 12 сентября, два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота России, уточнив, что продолжительность полкта составила более одиннадцати часов.

«Два дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила более 11 часов», - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Отмечается, что полеты «выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Кроме того, в сообщении Северного флота говорится, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты над Баренцевым, Норвежским и Северным морями сопровождали истребители зарубежных стран.