SpaceX готовит к испытанию прототип космического корабля Starship

Основатель компании SpaseX Илон Маск Фото: REUTERS

Американская компания SpaceX готовит к испытаниям новый прототип космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter основатель и глава компании Илон Маск, уточнив, что аппарат «SN8 Straship с носовым обтекателем и стабилизаторами будет собран примерно через неделю».

Сначала специалисты SpaceX проведут несколько огневых испытаний прототипа космического корабля, а потом его начнут готовить к тестовому полету на небольшую высоту – 60 тысяч футов (около 18,3 тысячи метров) и обратно.

«Так или иначе впечатления гарантированы!» - добавил Илон Маск.

Напомним, как писал сайт kp.ru, испытательный запуск аппарата Starship SN1 на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас) в феврале этого года закончился неудачей: его разорвало на части во время наддува жидким азотом.