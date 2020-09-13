Ким Чен Ын появился на людях в одной футболке, без пиджака

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с ходом восстановительных работ в пострадавшем от наводнения поселке Фото: REUTERS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на днях посетил пострадавший от сильного наводнения поселок, в котором армия КНДР проводит восстановительные работы.

Во время этой инспекции он опроверг слухи о своей тяжелой болезни, показав, что на здоровье не жалуется: в какой-то момент он даже появился в кадре с сигаретой, передает канал «Россия 1».

Лидер КНДР ознакомился с ходом восстановительных работ в пострадавшем от наводнения поселке Фото: REUTERS

В какой именно день состоялся этот визит главы КНДР, не уточняется. Сначала Ким Чен Ын был в белом пиджаке, потом он его снял и остался в одной футболке.

Ким Чен Ын во время инспекции поселка Фото: REUTERS

Северокорейский лидер ознакомился с ходом восстановительных работ, осмотрел дома и понаблюдал, как военные перекидывают цемент, потом снял пиджак и закурил. Закончив инспекцию поселка, Ким Чен Ын прошел по рисовому полю, которое тоже пострадало от стихии.

Закончив инспекцию, Ким Чен Ын прошел по рисовому полю Фото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, в августе на территорию КНДР обрушилось несколько тайфунов, которые вызвали сильнейшие наводнения, затопили населенные пункты и сельскохозяйственные угодья.