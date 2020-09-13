«Привет. Украина!»: Соцсеть «ВКонтакте» обошла блокировку Киева

Социальная сеть «ВКонтакте» обошла блокировку на Украине и теперь стала доступна в мобильном приложении без помощи VPN Фото: Анастасия ОСИПОВА

Программисты запрещенной на Украине российской социальной сети «ВКонтакте» смогли обойти блокировку киевских властей, и теперь соцсеть стала доступна для пользователей из Незалежной в мобильном приложении специальных программ, позволяющих «обмануть» систему и изменить IP-адрес. В основном, для обхода блокировки российских сайтов украинцы пользовались VPN.

Об этом в субботу, 12 сентября, сообщили в пресс-центре «ВК» на странице «VK Украина».

«Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий – пользуйтесь VK по-прежнему, без VPN», - говорится в сообщении пресс-службы.

В соцсети пояснили, что для доступа украинских пользователей «ВКонтакте» специалисты улучшили работу прокси в мобильном приложении, теперь им можно пользоваться без каких-либо ограничений. Однако чтобы зайти на сайт «ВК» не со смартфона, а с компьютера или ноутбука, необходимо установить плагин VPN.

Напомним, как писал сайт kp.ru, такие популярные российские сервисы, как «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и «Яндекс» заблокированы на Украине с мая 2017 года, а президент страны Владимир Зеленский вместо того, чтобы снять блокировку, продлил запрет, введенный его предшественником.