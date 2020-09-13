Взрыв в жилом доме в Приморье: погиб один человек

Дом в Приморье частично обрушился после взрыва
Фото: Предоставлено очевидцами
Жертвой взрыва в двухэтажном жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района Приморского края стал один человек. Всего же в 16 квартирах дома проживали более 20 сельчан. Взрывом разрушена квартира на втором этаже, а также квартира, которая расположена прямо под ней. Обрушены перекрытия.
«В доме проживал 21 человек. Один погиб», - сообщили ТАСС в Единой диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Собеседник агентства добавил, что одних жильцов поврежденного взрывом дома приютили родственники, других разместили в Доме культуры. По его информации, никто из них не пострадал. Предположительно, произошел взрыв газа.
Взрыв прогремел в двухэтажном доме, расположенном в селе Вознесенка
Фото: Предоставлено очевидцами
Напомним, как писал сайт kp.ru, информация о взрыве в четвертой квартире дома №2 по улице Первомайская поступила спасателям около пяти утра воскресенья по местному времени (22:00 субботы мск).
Причины произошедшего выясняются. Соседи рассказали, что хозяин взорванной квартиры – бывший военный, мужчина постоянно что-то собирал и пилил, поэтому жильцы считают, что могла взорваться «какая-то граната».