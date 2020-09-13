Сцены с Ефремовым в сериале «Вампиры средней полосы» могут переснять

Михаил Ефремов должен был сыграть в сериале главную роль – деда Славу, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича

Сцены с Михаилом Ефремовым в комедийном сериале «Вампиры средней полосы», где он играет главную роль дела Славы – бессмертного вампира Святослава Вернидубовича, скорее всего, переснимут.

Так считает коллега приговоренного к восьми годам колонии актера, артист Артем Ткаченко, который тоже играет одну из главных ролей. По его словам, к этому времени съемочная группа уже отсняла половину материала, и «очевидно, что он будет переснят». Однако кто вместо Ефремова сыграет предводителя смоленских упырей и вурдалаков, Ткаченко сказать не может.

«Отснято половина материала, очевидно, что он будет переснят, но кто это будет, я не знаю», - заявил актер в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о том, что «Ефремова вырежут» из сериала, заговорили сразу после смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве. В частности, об этом, как об уже принятом решении, сообщил актер Дмитрий Лысенков в интервью изданию «Телепрограмма» (входит в ИД «Комсомольская правда»). Правда, потом он от своих слов отказался.

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