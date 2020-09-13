Помпео озабочен заходом кораблей ВМФ России в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: REUTERS

Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом в Никосии выразил озабоченность тем, что российские военные корабли заходят в порты острова.

Об этом он заявил журналистам после переговоров с кипрским лидером в субботу. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, он «выразил озабоченность в связи с активностью России по отмыванию денег и регулярными заходами» кораблей военно-морского флота РФ в порты Кипра. При этом Помпео утверждал, якобы все российские военные суда, заходящие в кипрские порты, не проводят гуманитарных миссий в Сирии. Разумеется, никаких доказательств приведено не было.

«Мы попросили президента (Кипра, Никоса Анастасиадиса – прим. ред.) учесть наши озабоченности», - цитирует заявление Майкла Помпео ТАСС.

Между тем, посол России в Республике Кипр Николай Осадчий ранее 3 сентября рассказал, что Соединенные Штаты добиваются запрета на доступ российских военных кораблей в кипрские порты и пытаются поссорить Москву с Никосией.