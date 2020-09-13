Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре локализован

Пожар в Краснодаре локализован. Фото: Валерий Стурит/ТАСС

К этому часу огнеборцам удалось локализовать крупный пожар в жилом доме в Краснодаре, общая площадь возгорания составила 4,4 тысячи квадратных метров.

«В 05:30 пожар локализован на 4,4 тысячи квадратных метров», - сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

По словам начальника Главного управления спасательного ведомства по Краснодарскому краю Олега Волынкина, изначально пожар вспыхнул в одной из квартир на седьмом этаже восьмиэтажного дома, однако очень быстро пламя охватило восьмой и мансардный этажи. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Информации о пострадавших нет.

«Повреждено около 88 квартир. Полностью весь восьмой этаж сгорел, по периметру всего здания - оно буквой «П», - добавил начальник ГУ МЧС Кубани.

Замглавы Краснодара Андрей Дорошев, который координирует работу по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, вопросам сельского хозяйства, информационных технологий и гражданской защиты, в беседе с ТАСС уточнил, что дом не газифицирован. Из-за пожара в здании отключили электричество и водоснабжение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, крупный пожар в жилом доме на улице Российская вспыхнул примерно в 02:15 воскресенья, 13 сентября. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия уже через шесть минут, к тому времени огнем была охвачена площадь в 800 квадратных метров. Позже сообщалось, что площадь пожара, которому присвоен четвертый номер сложности, увеличилась до 2,5 тысячи кв. м. .