В Раде снова заявили о подготовке госпереворота на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один украинский депутат заявил, что в стране готовится государственный переворот. По словам члена Верховной рады Рената Кузьмина, команда бывшего президента Петра Порошенко готовится к силовому свержению его преемника, действующего лидера Незалежной Владимира Зеленского. Об этом нардеп заявил в эфире телеканала Zik.

В частности, Кузьмин утверждает, что и среди представителей власти, и «в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе в армии» существует «довольно большая группа людей», недовольных Зеленским и готовых присоединиться к заговорщикам «в удобное для них время».

Украинский парламентарий уверен, что всем этим людям для госпереворота не хватает только повода, который «легитимизировал бы их действия», но условия для захвата власти уже готовит команда Порошенко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее с подобным заявлением выступил оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива. Он говорил, что экс-президент со своими сторонниками собирается устроить госпереворот 24 августа, в День независимости Украины.

А совсем недавно, три дня назад, появились слухи о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак тайно встречается с Порошенко.