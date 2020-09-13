Россиян предупредили об аномальном похолодание после «всплеска тепла» Фото: Евгения ГУСЕВА

На следующей недели жителей регионов Центрального федерального округа ждёт аномальное похолодание, которое наступит сразу после «всплеска тепла» в четверг, 17 сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Всплеск тепла 17 сентября, когда температура будет выше 20 градусов, а затем наступит действительно холодная погода», - передает ТАСС слова эксперта, который назвал «всплеск тепла» назвать редким явлением.

По его словам, тёплый воздух придёт с юга, но это не будет антициклоном, после чего наступит аномальное похолодание, когда дневные температуры будут заметно ниже 15 градусов, а ночные — около 5 градусов.

Вильфанд отметил, что температура ожидается около и даже ниже нормы. Такие показатели погоды будут преобладать во всех регионах центральной части страны