Британия обошла санкции на поставки космической электроники в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон и Москва решили вопрос о попавших под санкции поставках электроники для российского космического телескопа «Спектр-УФ». Об этом сообщил заместитель директора Института астрономии РАН Михаила Сачкова.

По словам замдиректора, России уже получила поставки из Великобритании, но из-за введенных в 2014 году ограничений пришлось менять дизайн инструментов.

«Из Великобритании получены образцы летных изделий - блоки электроники для приемника излучения … ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера, из-за чего пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты», - заявил Сачков, и уточнил, что поставка всей аппаратуры для телескопа «Спектр-УФ» должна завершиться к 2022 году.

После введения западных санкций в 2014 году стало известно о проблемах с поставками в Россию компанией E2V из Британии электроники к приемникам международной ультрафиолетовой обсерватории «Спектр-УФ». Причиной стало использование в аппаратуре американских деталей, которые подпадают под требования «правил экспорта товаров и услуг оборонного значения» - ITAR (International Traffic in Arms Regulations).