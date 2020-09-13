Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре полностью ликвидирован. Фото: Пресс-служба МЧС России

Крупный пожар в многоэтажном жилом доме в Краснодаре полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«В 07:43 по московскому времени [объявлена] полная ликвидация», - говорится в сообщении ведомства.

Как писал сайт kp.ru, пожар начался примерно в 02:15 по московскому времени в воскресенья, 13 сентября.

Первые пожарные прибыли к месту происшествия уже через шесть минут, к тому времени пламенем было охвачено около 800 квадратных метров. Огонь тушили более 100 человек, задействовали специальную технику.

Локализовать пожар на общей площади возгорания в 4,4 тысячи квадратных метров удалось к 05:30 по московскому времени.

По словам начальника Главного управления спасательного ведомства по Краснодарскому краю Олега Волынкина, изначально пожар вспыхнул в одной из квартир на седьмом этаже восьмиэтажного дома, однако огонь быстро распространился на восьмой и мансардный этажи. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Информации о пострадавших нет.