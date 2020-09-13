Трамп: Обама сам не знает, за что получил Нобелевскую премию мира Фото: REUTERS

Американский лидер Дональд Трамп считает, что его предшественник на президентском посту Барак Обама получил Нобелевскую премию мира «как только пришел к власти», и даже не знает точно, за что его наградили. При этом, по словам главы Белого дома, этого никто не знает.

«Обама, как только пришел к власти, получил Нобелевскую премию, практически незамедлительно. На самом деле он даже не знает, за что получил премию. И он в этом прав, поскольку никто до сих пор не знает, за что» - сказал американский в субботу вечером в ходе выступления перед сторонниками в штате Невада.

«Мы же сделали много вещей. Нас номинировали пару дней назад», - добавил он.

Напомним, Трампа номинировал на Нобелевскую премию мира депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде. По его мнению, политика необходимо наградить за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Позже депутат парламента Швеции Магнус Якобссон выдвинул на премию правительства США, Сербии и непризнанной республики Косова за совместную работу трёх правительств.