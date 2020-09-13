Тропический шторм Poletta в Атлантике усилился до мощного урагана Фото: REUTERS

Тропический шторм Poletta, который сформировался в Атлантическом океане, усилился до мощного урагана и движется по направлению к Бермудским островам. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По данным метеорологов, стихия движется на северо-запад со скоростью 22 км/час. Скорость порывов ветра в пределах урагана достигает 33,5 м/с, что соответствует первой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона.

По прогнозам синоптиков, природная стихия обрушится на Бермуды, уже вечером в воскресенье, 13 сентября. Ожидаются высокие волны и обильные дожди,\.

Шторм превращается в ураган, когда скорость ветра в его эпицентре превышает 119 км/ч.

Напомним, в конце августа на США обрушился ураган «Лаура», по мере приближения к американскому побережью он усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Стихия бушевала сразу в нескольких штатах - в Техасе и Луизиане. Жертвами разрушительного циклона стали по меньшей мере 16 человек.