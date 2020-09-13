В Калифорнии открыли огонь по двум заместителям шерифа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестные открыли огонь по двум заместителям шерифа округа Лос-Анджелес в штате Калифорния в субботу, 12 сентября. В результате нападения оба правоохранителя получили многочисленные огнестрельные ранения. Об этом сообщил офис шерифа округа.

В сообщении на странице офиса шерифа в Twitter говорится, что нападения произошло в городе Комптоне, оба заместителя шерифа были доставлены в местную больницу, и «продолжают бороться за свою жизнь».

Как уточняют в офисе, пострадавшие, мужчина и женщина, находились в патрульном автомобиле, когда по ним открыли огонь. Оба находятся в тяжелом состоянии, и им потребовалось хирургическое вмешательство.

Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения, однако преступники пока не опознаны.

Напомним, в июле четыре человека пострадали при стрельбе в калифорнийском городе Окленде. Всего через пять дней мужчина открыл стрельбу в Центре воздушно-наземного боя морской пехоты Калифорнии, который является самой большой базой корпуса морской пехоты США и известен как Twentynine Palms («29 ладоней»).