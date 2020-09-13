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Кабмин дополнительно выделил 4,1 млрд рублей на закупки вакцины от гриппа

Дополнительное финансирование позволит закупить еще более 15,5 млн доз препарата
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кабмин дополнительно выделил 4,1 млрд рублей на закупки вакцины от гриппа

Кабмин дополнительно выделил 4,1 млрд рублей на закупки вакцины от гриппа

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Правительство выделило 4,1 миллиарда рублей дополнительно на закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов. Соответствующие распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В пресс-службе кабмина отмечают, что в федеральном бюджете на закупку вакцины уже предусмотрено 22,5 миллиарда рублей, однако дополнительное финансирование позволит закупить еще более 15,5 миллиона доз препарата. «Средства будут выделены из резервного фонда правительства», - уточнили в сообщении.

Напомним, в ходе заседании правительства в минувший четверг, 10 сентября, Мишустин говорил о важности профилактики гриппа, и заявил, что кабмин направит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на приобретение препарата для бесплатной вакцинации.

Как писал сайт kp.ru, сейчас в России планируют создать общую вакцину от коронавируса и гриппа. По словам главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, говорить о сроках появления такого препарата ещё пока рано, однако работы над его разработкой ведутся