«Впечатления гарантированы»: SpaceX собирается испытать корабль для полетов на Марс на высоте 18 км Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания SpaceX готовит к испытательному полету на высоте более 18 км прототип космического корабля Starship, который предназначен для будущих полетов на Марс. Об этом в своем Twitter сообщил основатель и глава компании Илон Маск, отметив, что модификация корабля «SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами будет готов приблизительно через неделю».

Илон Маск уточнил, что первым делом специалисты SpaceX проведут несколько огневых испытаний прототипа Starship, после чего будет осуществлен тестовый полет на высоту 60 тыс. футов (18,3 км) и возвращение его на Землю.

Глава SpaceX заявил, что «так или иначе впечатления гарантированы», а также выразил благодарность за поддержку жителям ближайших к испытательному полигону в районе Бока-Чика (штат Техас) населенных пунктов.

Напомним, испытательный запуск аппарата Starship SN1 на полигоне в районе Бока-Чика в феврале этого года закончился неудачей: корабль разорвало на части во время наддува жидким азотом.