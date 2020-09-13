Огненное торнадо в Калифорнии в сентябре 2020 попало на видео

Огненное торнадо в Калифорнии в сентябре 2020 Фото: Кадр видео

Огненное торнадо, которое, по мнению пользователей, появилось из-за пожаров в Калифорнии, напугало пользователей социальных сетей.

Очевидцам удалось снять видео, на котором запечатлено, как все небо заволокло огненной дымкой. На фоне слышен резкий звук сирены, в то время как над землей кружит огненное торнадо, которое буквально стирает всё живое с полей.

Запись сделана из кабины пожарного автомобиля, однако неизвестно где именно удалось снять такое природное явление, но видеозапись была опубликована в соцсетях, и шокировала пользователей.

«Это ад на земле», - написал один в Twitter пользователь под ником Steven.

«Вот так я представляю себе конец света», — отметил Bob Rosenthal.

Напомним, нынешний природный пожар в Калифорнии признан вторым по площади за всю историю штата. Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в штате еще 18 августа. По последним данным площадь лесных пожаров в Калифорнии возросла до 2,1 тысячи гектаров.