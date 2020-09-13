На акции протеста в Белоруссии в субботу вышли 1,7 тыс. человек Фото: Андрей ЗОБОВ

В минувшую субботу, 12 сентября, на акции протеста вышли 1,7 тысячи человек, в ходе задержаны 114 участников протеста. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

По данным ведомства, на акции в поддержку властей вышли более 50 тысяч человек.

Напомним, 12 сентября, собрались на площади Свободы в Минске, после чего примерно два часа колонна беспрепятственно шла по центральным улицам белорусской столицы, пополняясь все новыми участницами. В этом шествие, приняли участие женщины, протестующие против итогов, состоявшихся 9 сентября выборов белорусского президента. По данным издание Tut.by, в акции приняли участие более десяти тысяч человек, и сотрудники ОМОНа задержали 31 демонстранта.

В это же время в Минске на проспекте Независимости состоялась акция сторонников действующего президента, которые скандировали лозунги в поддержку главы государства, а также выступали против реабилитации фашизма и раскола в белорусском обществе.