Явка на едином дне голосования 13 сентября 2020 в России: озвучены данные на 12 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу 13 сентября 2020 года в разных регионах России проходят выборы. В этом году единый день голосование растянулся на три дня из-за эпидемиологической ситуации, и начался в пятницу, 11 сентября.

По данным на 12:00 по московскому времени на воскресенье, 13 сентября, Самая высокая явка на выборах в парламенты субъектов России зарегистрирована в Белгородской области, где проходят выборы депутатов областной думы. Проголосовать там пришли 40,31 процент избирателей.

Самые низкие показатели явки зафиксированы на выборах депутатов Государственного совета Республики Коми (16,89 процента) и депутатов Костромской областной думы (16,11 процента).

Самую высокую явку на выборах глав субъектов России зарегистрировали в Еврейской автономной области, где она составляет 66,87 процента

Самая низкая - на выборах губернатора Костромской области, где на избирательные участки пришло 16,12 процента жителей.