Известному писателю и ветерану «Комсомолки» Альберту Лиханову исполнилось 85 лет Фото: Сергей ШИСТАРЕВ

В воскресенье, 13 сентября 2020 года, исполняется 85 лет Альберту Лиханову, известному писателю и председателю Российского детского фонда, а ветерану «Комсомольской правды», которая поздравляет его с юбилеем и желает долгих лет.

Первый звездный час у 26-летнего тогда Альберта Лиханова случился в 1962 году, когда в журнале «Юность» был опубликован его рассказ «Шагреневая кожа», а на Всесоюзном совещании молодых писателей его благословил на дальнейшие литературные подвиги классик детской прозы Лев Кассиль. С 1964 по 1966 год Альберт Лиханов работал собкором «Комсомольской правды» по Западной Сибири, когда там гремел новосибирский Академгородок, самый интеллектуальный проект оттепели

Все годы своего литературного становления Лиханов сопрягает с общественной деятельностью — избирается секретарём Союза писателей Москвы, членом Правлений Союзов писателей СССР и РСФСР, президентом Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей и юношества Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (СССР).

Мы поздравляем Альберта Анатольевича Лиханова с его 85-летием. Поздравляем и Российский детский фонд с юбилеем его основателя и бессменного руководителя. А российскую литературу с тем, что она вырастила уникального и плодовитого писателя, обогатившего ее на сто с лишним произведений для юношества.