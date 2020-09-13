В Австрии началась вторая волна пандемии коронавируса, заявил Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о начале второй волны пандемии коронавирусной инфекции начинается в Австрии.

«Происходящее сейчас - это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно», - приводит заявление канцлера Австрийское агентство печати.

Согласно данным которые привел Курц, две недели назад в стране было около 350 новых случаев заражения в сутки, однако в субботу, 12 сентября, выявили более 850 заболевших.

По словам политика, «особенно драматичная ситуация» в Вене, где было отмечено 50 процентов всех новых инфицированных. «Скоро мы достигнем отметки в 1 000 заболевших в сутки», - предупредил Курц.