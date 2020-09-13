В Минске задерживают участников очередной несанкционированной акции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 13 сентября, правоохранительные органы начали проводить задержания участников запланированной в Минске акции протеста под названием «Марш героев».

«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», - приводит ТАСС сообщение пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Как передает Sputnik, правоохранительные органы усиливают меры безопасности на фоне анонсированной акции протеста, и силовики намерены перекрыть центральные проспекты, в случае если несанкционированный марш состоится

Кроме того, сторонники президента организовали автопробег «за единую Беларусь» и направились от аквапарка Лебяжий в Хатынь.

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии с 9 сентября, и в воскресенья на них собирается больше всего протестующих. Как писал сайт kp.ru, акция прошла и днем ранее, 12 сентября, когда протестующие собрались на площади Свободы в Минске, после чего примерно два часа колонна шла по центральным улицам белорусской столицы, пополняясь все новыми участницами.

По данным издание Tut.by, в акции приняли участие более десяти тысяч человек. По данным МВД Белоруссии, на акции протеста вышли 1,7 тысячи человек, в ходе акции задержаны 114 участников протеста.