Лавров: Евросоюз старается не отстать от США в попытках «наказать» Россию

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз жертвует своими стратегическими и геоэкономическими интересами в своем желании не отстать от Вашингтона в попытках «наказать» Москву. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Евросоюз, к сожалению, пошел по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется "наказание России"», - сказал глава МИД РФ в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», отметив, что российская сторона привыкла к этом.

Лавров добавил, что в таких условиях выстраивать отношения необходимо с использованием «страховочной сетки», чтобы в случае, если Брюссель останется на «своих негативных, деструктивных позициях», Москва не должна зависеть от его «прихотей» и сможет обеспечивать свое развитие самостоятельно, а также в партнерстве «с теми, кто готов к сотрудничеству на равноправной, взаимоуважительной основе».

Напомним, ранее Лавров напомнил о принципе взаимности в международных делах и сообщил, что Москва ответит на возможные санкции Запада из-за Алексея Навального