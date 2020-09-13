Назван регион с самой высокой явкой в Единый день голосования-2020 Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России в единый день голосования в субботу, 13 сентября, зарегистрирована в Еврейской автономной области, где проголосовали уже 70,51% избирателей, самая низкая - в Смоленской области, где на избирательные участки пришло всего 19,89%. Такие данные предоставил свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Стоит отметить, что участки в ЕАО закрылись в 13.00 по московскому времени.

По данным на 13:00 на выборах главы Татарстана проголосовали 61,75% избирателей, чуть меньше на выборах главы администрации Тамбовской области (53,58%) и губернатора Краснодарского края (53,05%), в этих регионах участки закроются в 20.00 по московскому времени

На выборы губернатора Пензенской области пришло 45,79% избирателей, а главы Чувашии - 41,46%. Не многим меньше пришло на выборах губернатора Брянской области (37,97%) и губернатора Севастополя (37,20%), а также губернатора Камчатского края (35,50%) и губернатора Ленобласти (32,78%).

Меньше 30% зафиксирована явка на выборах главы Ростовской области явка (29,35%), губернатора Пермского края (26,82%), губернатора Калужской области (26,74%), губернатора Иркутской области (25,95%), губернатора Архангельской области (22,39%), губернатора Костромской области (21,99%), главы Коми (20,43%).

Напомним, в субботу 13 сентября 2020 года в разных регионах России проходят выборы - единый день голосование, который в этом году растянулся на три дня из-за эпидемиологической ситуации, и начался в пятницу, 11 сентября.