Внедорожник взорвался в столице Сербии. Фото: Янсонс Оскар

В сербской столице Белграде на одной из центральных улиц произошел взрыв внедорожника марки BMW X5. Начальник местного полицейского управления Милан Станич сообщила, в результате происшествия пострадали два человека.

- Сегодня ночью примерно в 13:15 (по московскому времени) на улице Омладинских бригад в районе Нови-Београд взоврался движущийся автомобиль. Ранения получили два человека, - приводит слова главы правоохранительного органа Белграда пресс-служба МВД республики в воскресенье, 13 сентября.

На месте взрыва в настоящее время работают следователи. Причины происшествия пока что не известны, ведется расследование обстоятельств инцидента и поиск виновников преступления.

Напомним, что вчера страшное ДТП случилось в российской столице в районе Бибирево: на перекрестке столкнулись два автомобиля после того, как один из водителей не справился с управлением. Одну из машин буквально разорвало пополам.