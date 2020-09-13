МВД Белоруссии сообщило о 250 задержанных на протестах в Минске

МВД сообщило о 250 задержанных на протестах в Минске Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске за сегодняшний день зафиксировали 17 очагов протестов оппозиционно настроенных граждан. Как сообщили в воскресенье, 13 сентября, в белорусском министерстве внутренних дел, общее количество участников акций не превышало трех тысяч человек.

За участие в несанкционированных протестах местные правоохранители уже задержали примерно 250 человек.

- Они использовали незарегистрированную символику и различные плакаты, в том числе оскорбительные. Однако обстановка на фоне воскресных несанкционированных мероприятий контролируемая, - сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что протестующие заблокировали дороги в нескольких точках Минска, поэтому сотрудники ГАИ принимают меры по ограничению движения и организации объездов.

В МВД подчеркнули, что жители Белоруссии и гости республики предупреждены об административной ответственности за участие в подобных акция, а также об уголовной ответственности за массовые беспорядки.

Как ранее писал сайт kp.ru, правоохранители республики сегодня задерживали участников запланированной в Минске акции протеста под названием «Марш героев». Их доставили в РУВД.

Чуть позже к одной из рабочих резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко стянули бронетранспортеры, водометы и другую специальную технику.