Российской вакциной от коронавируса интересуются 50 стран мира Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия взаимодействует с 50 государствами мира по поставках вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработали ученые центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. Об этом в воскресенье, 13 сентября, рассказала глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он объяснил, что пока что Россия может производить лишь определенное количество вакцины, поэтому число стран, с которыми взаимодействует РФПИ, ограничено.

- В настоящее время мы обсуждаем поставки с 50 странами. Фокус у нас сейчас на 20, в которых мы очень сильно продвинулись, - отметил Кирилл Дмитриев в эфире Первого канала. Фокусируется фонд на государствах, которые заинтересованы быстро одобрить российскую вакцину и которые проявляют значимый интерес к партнерству с РФ.

Руководитель фонда добавил, что во многих государства уже начали клинические испытания вакцины от российских разработчиков. Одобрение препарат может получить уже в октябре - ноябре текущего года.

Напомним, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат получил название "Спутник V", его производство уже началось.