Власти Украины осудили проведение выборов в Крыму и Севастополе Фото: Иван ВИСЛОВ

Украинское министерство иностранных дел выразило протест России из-за выборов в местные органы власти в Крыму и Севастополе. Ведомство в связи с этим призвало мировое сообщество усилить давление на российскую сторону. Такое заявление опубликовала в воскресенье, 13 сентября, пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

- Мы призываем страны и международные организации осудить незаконные действия со стороны России и четко заявить о непризнании выборов, а также усилить давление на Россию, в том числе путем расширения санкций, - говорится в заявлении.

МИД Украины отметил, что считает выборы главы Севастополя, а также довыборы депутатов в государственный совет Республики Крым и в симферопольский местный совет «грубым нарушением законов и Конституции Украины, а также международных норм права».

Отметим, что в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В результате голосования за воссоединение с Россией высказались 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. В марте Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, однако Киев так и не признал Крым частью России.