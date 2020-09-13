Гран-при Тосканы «Формулы – 1» остановлен из-за аварии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гонка Гран-при Тосканы – одного из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула – 1» - пришлось приостановить из-за крупной аварии на трассе, в которой столкнулись четыре гонщика. Инцидент произошел в воскресенье, 13 сентября.

Гонку остановили во время шестого круга, для освобождения трассы от разбитых частей болидов подняли красный флаг.

В столкновении участвовали четыре гонщика: Карлос Сайнс – младший, Антонио Джовинацци, Николас Латифи и Кевин Магнуссен. Сообщается, что никто из водителей в результате аварии не пострадал, они самостоятельно покинули машины. Гонка была возобновлена рестартом с места спустя примерно полчаса.

Как ранее писал сайт kp.ru, вчера, 12 сентября, пилот из России команды «Hitech GP» Никита Мазепин выиграл первую гонку девятого этапа серии «Формулы-2», который проходит на территории Италии.