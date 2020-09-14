Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 14 сентября 2020 года

Алексей Навальный продолжает лечение в клинике Шарите в Германии. Фото: EAST NEWS

Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального за последнюю неделю остается без изменений.

Напомним, что блогера госпитализировали 20 августа сразу после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Пилот принял решение совершить вынужденную посадку в Омске, где врачи оказали Навальному первую помощь. Позже даже немецкие врачи, которые теперь занимаются лечением политика, признали, что именно их российские коллеги спасли жизнь пациента.

Омские врачи диагностировали нарушение обмена веществ и, соответственно, резкое изменение уровня сахара в крови. Никаких ядов в анализах выявлено не было.

22 августа, по настоянию родных Навального, его в состоянии комы транспортировали самолетом в Германию - в берлинскую клинику "Шарите", и уже там медики заявили, что оппозиционера якобы отравили веществом группы боевых ядов "Новичок". Несмотря на многочисленные официальные запросы со стороны России, никакие материалы, связанные с исследованием анализов блогера, Москве и Омску до сих пор переданы не были.

Тем временем, 44-летний оппозиционер уже три недели находится в берлинской клинике. 7 сентября состояние Навального значительно улучшилось - он пришел в себя, начал воспринимать речь, самостоятельно говорить и даже якобы вспомнил все, что происходило до госпитализации.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что вышедший из комы оппозиционер поможет установить, что именно с ним произошло.

Многие западные страны и СМИ продолжают бездоказательно обвинять в случившемся с блогером Россию, другие версии, помимо отравления, ими не рассматриваются. Москве уже угрожают санкциями, которые в МИД РФ пообещали не оставить без ответа.

А kp.ru попыталась разобраться - кому же действительно выгодно случившееся с Навальным - здесь и американские «демократы», а германские атлантисты, и украинские радикалы.